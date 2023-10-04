Дом по реновации введут в 2024 году в Текстильщиках
В столичном районе Текстильщики в следующем году введут в эксплуатацию дом, возведенный по программе реновации, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас строители уже завершили монолитные работы. Глава столичного Депстроя отметил особенность возводимого здания, которая заключается в переменной этажности секций. В готовом виде новостройка будет напоминать фигурку из «Тетриса».
Многоэтажный дом по реновации возводят на улице Артюхиной. В нем расположатся 226 квартир, 96 из которых – однокомнатные, 112 – двухкомнатные и 18 – трехкомнатные. Изнутри квартиры уже с отделкой от застройщика.
На первом неживом этаже разместятся кафе, магазины, салоны красоты и другое. На подземном уровне сделают парковку для жильцов. Также новостройка будет удобна для маломобильных жителей и мам с колясками: шероховатая плитка будет препятствовать скольжению в дождь и снег, а вход в дом предусмотрен в один уровень с поверхностью земли. Во дворе дома сделают детские и спортивные площадки, а также площадки для отдыха. Придомовую территорию благоустроят и озеленят.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru