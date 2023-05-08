Собянин: Более 14 тыс семейных реликвий было собрано во время акции «Москва - с заботой об истории»
Более 14 тысяч семейных реликвий собрали с начала акции «Москва - с заботой об истории». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
Как отметил градоначальник, время неумолимо «не только к людям, но и к материальным свидетельствам уходящих эпох». Чтобы помочь сохранить домашние архивы москвичей, четыре года назад столичные власти организовали акцию «Москва - с заботой об истории».
«С помощью сотрудников офисов "Мои Документы" ценные вещи, фотографии, письма и документы ... можно передать на вечное хранение в Главное архивное управление столицы», — подчеркнул Собянин.
Часто горожане приносят в центры госуслуг целые архивы. Так, в Главархив передали письма и воспоминания участника боев под Москвой Бориса Баркалова, документы его деда, выпускника духовной семинарии Федота Дороновича и матери Клавдии Баркаловой. Также в архив поступают документы тех, кто не вернулся с войны: письма, фотографии, материальные свидетельства послевоенной жизни.
Собянин подчеркнул, что Главархив обеспечивает бережное профессиональное хранение реликвий. Исторические предметы и документы оцифровывают, и после они становятся частью экспозиции виртуального музея «Москва - с заботой об истории»; увидеть их можно на интерактивных выставках в офисах «Мои Документы».
«Верно сказано, правда в памяти. Благодаря проекту ... мы сможем сохранить и бережно передать потомкам память о каждом участнике ... войны», — заключил мэр.
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