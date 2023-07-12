Собянин: Благоустройство вдохнуло новую жизнь в набережные острова Балчуг

Он отметил, что остров Балчуг находится в самом центре Москвы. Однако, несмотря на это, еще несколько лет назад его набережные имели неуютный и пустынный вид. На сегодняшний день, указал Собянин, Балчуг стал интересным и модным местом столицы.

Так, Собянин подчеркнул, что были благоустроены Раушская, Космодамианская, Софийская, Садовническая и Болотная набережные, а также Репинский сквер.

