Собянин: Благоустройство вдохнуло новую жизнь в набережные острова Балчуг
12 июля 202308:44
Благоустройство набережных острова Балчуг вдохнуло в них новую жизнь. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге на сайте.
Он отметил, что остров Балчуг находится в самом центре Москвы. Однако, несмотря на это, еще несколько лет назад его набережные имели неуютный и пустынный вид. На сегодняшний день, указал Собянин, Балчуг стал интересным и модным местом столицы.
Так, Собянин подчеркнул, что были благоустроены Раушская, Космодамианская, Софийская, Садовническая и Болотная набережные, а также Репинский сквер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru