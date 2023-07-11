Собянин: Москва — один из мировых лидеров по реставрации памятников истории и культуры

Москва является одним из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников истории и культуры. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, власти уделяют таким объектам пристальное внимание при комплексном благоустройстве территорий.

«Например, в этом году впервые за 40 лет заработал керамический фонтан на благоустроенной территории у отреставрированного павильона №30 на ВДНХ. Почти все керамические детали заново отливали в мастерской, также проложили новые инженерные коммуникации и заменили все его оборудование», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр поделился, что в некоторых случаях акцент делают на самих зданиях, а благоустройство становится завершающим этапом создания ансамбля. Так произошло с Московским дворцом пионеров, где восстанавливают пять корпусов и проведут благоустройство прилегающей территории. Собянин пообещал, что исторические элементы здесь сохранят и при необходимости отремонтируют.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал о продолжающейся реставрации ансамбля усадьбы «Покровское-Стрешнево», которая стартовала в прошлом году вместе с реабилитацией одноименного парка. Специалисты уже отреставрировали фасады и занимаются внутренним убранством здания.

