Собянин: Благоустройство пойм рек Шмелевки и Кузнецовки завершится в августе

Работы по созданию нового парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово будут завершены к сентябрю. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ознакомившийся в понедельник с ходом работ.

Он отметил, что парк будет большой, в нем установят большое количество осветительных приборов, так что в темное время в нем будет безопасно.