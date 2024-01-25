Собянин: Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы

Бирюлевская линия метро улучшит транспортную доступность семи районов Москвы, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Отмечается, что в зоне влияния проживают 500 тысяч граждан, проект создат более 200 тысяч новых мест труда.

На Бирюлевской линии появится несколько пересадок: на станцию «ЗИЛ», станции «Технопарк» и «Кленовый бульвар», а также железнодорожную станцию «Бирюлево-Пассажирская».

Собянин рассказал о популярных пассажирских сервисах метро

Сообщается также, что новые станции позволят не только быстрее и удобнее передвигать по городу, но и существенно разгрузят южные участки действующих Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий».

Новая линия метро также позволит разгрузить наземный транспорт. Проект первого участка линии был утвержден в 2021 году и включает 3 станции: «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Протяженность ветки составит около 22 километров.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СобянинСтроительствоМосковское Метро

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