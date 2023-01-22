Собянин: Электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире
За четыре года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал одним из крупнейших в мире. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В конце прошлого года количество электробусов на улицах Москвы достигло 1 тыс. 50 единиц. Московские электробусы обслуживают 79 маршрутов. В 2022 году они перевезли больше 117 млн пассажиров, а всего с начала работы - больше 276 млн человек», - написал Сергей Собянин.
Уточняется, что в настоящее время на двух крупнейших российских заводах ГАЗ и КАМАЗ в производстве электробусов занято около 8,5 тыс. человек.
В 2023-2024 годах Москва планирует приобрести еще порядка одной тысячи электробусов - по 500 единиц в год. Таким образом, парк электробусов увеличится почти вдвое, уточнил мэр столицы.
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