Собянин: Электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире

«В конце прошлого года количество электробусов на улицах Москвы достигло 1 тыс. 50 единиц. Московские электробусы обслуживают 79 маршрутов. В 2022 году они перевезли больше 117 млн пассажиров, а всего с начала работы - больше 276 млн человек», - написал Сергей Собянин.

Уточняется, что в настоящее время на двух крупнейших российских заводах ГАЗ и КАМАЗ в производстве электробусов занято около 8,5 тыс. человек.

В 2023-2024 годах Москва планирует приобрести еще порядка одной тысячи электробусов - по 500 единиц в год. Таким образом, парк электробусов увеличится почти вдвое, уточнил мэр столицы.

