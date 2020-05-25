Собянин анонсировал смягчение ограничений по коронавирусу

Власти российской столицы наметили на ближайшее время поэтапное ослабление ограничительных мер, введенных в связи с опасностью распространения коронавируснойо инфекции. Об этом проинформировал общественность мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Градоначальник отметил, что сейчас ситуация с COVID-19 плавно изменяется к лучшему, поэтому, логично продолжить поэтапное смягчение ограничений карантинного характера.

По состоянию на сегодня, в России зарегистрировано 353 427 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, умерли 3 633 человека, выздоровели 118 798 пациентов.

