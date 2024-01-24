Собянин анонсировал скорое завершение строительства электродепо «Южное»

В ходе осмотра работ на объекте он указал, что электродепо возводится в стыке с действующим вагоноремонтным заводом «Братеево». В результате будет образован крупнейший в Москве и в России комплекс по эксплуатации вагонов метро.

«Ввод нового депо позволит активнее заменять подвижной состав... в течение четырёх лет мы практически полностью заменим подвижной состав на новые поезда «Москва-2020» и следующее поколение вагонов», - указал Собянин.

Градоначальник также указал представителю подрядчика, что стройку необходимо завершить в срок.

Гендиректор компании «Мипстрой 1» Константин Маслаков, в свою очередь, отметил, что строительная готовность объекта составляет 68%.

Ранее член Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта Александр Морозов заявил, что метро является транспортом для элиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

