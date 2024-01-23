Собянин поручил ускорить строительство эстакады-съезда с МСД на Каширское шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся эстакаду-съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе, реализацию которой планируют завершить в 2024 году.

Московский скоростной диаметр запустили осенью прошлого года. На данный момент по нему ежедневно проходит 400 тысяч машин.

«Для повышения его эффективности, для интеграции в улично-дорожную сеть Москвы реализуется еще ряд дорожных проектов», – заявил мэр.

Как сообщил Собянину гендиректор компании-подрядчика ФСК «Мостоотряд-47» Олег Пирогов, завершение строительных работ, согласно плану, запланировано на конец 2024 года. На объекте задействованы 300 человек и 60 единиц техники. Мэр в свою очередь поручил закончить строительство быстрее назначенного срока.

Реализацию двухполосной эстакады длиной 800 метров начали в октябре 2022 года. В будущем она обеспечит прямой съезд с основного хода южного направления МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД, что улучшит транспортную доступность нескольких районов районов столицы.

В рамках проекта запланировано строительство 1,7 километра дорог. В общей сложности в Москве в 2024 году появится 94 километра дорог, 30 искусственных сооружений. В 2025–2026 годах в столице появится еще 171 километр дорог.

