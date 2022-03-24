Собянин анонсировал открытие нового лечебного комплекса МКНЦ им Логинова в 2023 году
Новый комплекс Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов построен на 75%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося объекта.
Глава города подчеркнул, что полностью строительство завершится в 2022 году, а в следующем центр будет запущен в работу.
«Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны», - добавил он.
По словам Собянина, этот год является знаковым для здравоохранения, планируется ввести около 40 объектов – это больше полмиллиона квадратных метров.
Ранее Собянин подписал постановление о мерах поддержки застройщиков и арендаторов городской недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
Отмечается, что был принят пакет изменений в нормативные правовые акты о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек и рассрочек для арендаторов земельных участков и нежилых помещений, находящихся в городской собственности.
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