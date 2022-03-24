Собянин анонсировал открытие нового лечебного комплекса МКНЦ им Логинова в 2023 году

Новый комплекс Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов построен на 75%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося объекта.

Глава города подчеркнул, что полностью строительство завершится в 2022 году, а в следующем центр будет запущен в работу.

«Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны», - добавил он.