Андрей Бочкарёв: На станции БКЛ метро «Текстильщики» началось строительство пересадочного моста
Строители начали устанавливать монолитные конструкции пересадочного моста от будущей станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро к одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, станция «Текстильщики» БКЛ находится между Шоссейной улицей и путями второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Мостовой переход в 140 метров пройдет над железной дорогой, соединив северный вестибюль станции БКЛ с вестибюлем станции «Текстильщики» фиолетовой ветки.
Станция БКЛ будет важной составляющей будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ), отметил заммэра.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов добавил, что ТПУ «Текстильщики» соединит в себе метро, платформу МЦД-2, автобусные маршруты.
Мост вместе с подземным переходом под железнодорожными путями позволит, в том числе распределить пассажиропотоки между двумя линиями метрополитена и прочими другими видами транспорта.
В состав восточного участка БКЛ метро общей протяженностью порядка 11 км входят четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Планируется, что его открытие улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.
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