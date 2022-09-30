Андрей Бочкарёв: На станции БКЛ метро «Текстильщики» началось строительство пересадочного моста

Строители начали устанавливать монолитные конструкции пересадочного моста от будущей станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро к одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, станция «Текстильщики» БКЛ находится между Шоссейной улицей и путями второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Мостовой переход в 140 метров пройдет над железной дорогой, соединив северный вестибюль станции БКЛ с вестибюлем станции «Текстильщики» фиолетовой ветки.