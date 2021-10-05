Собянин анонсировал массовое ПЦР-тестирование в Москве
Российская столица начнёт внедрять массовое ПЦР-тестирование на коронавирус через одну – две недели. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, заболеваемость COVID-19 в городе далека от пиковых показателей, однако динамика непростая.
Власти Москвы также рассматривают возможность внедрения экспресс-тестирования в школах, сообщил градоначальник на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По данным Собянина, в мегаполисе сейчас развернуто 12 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом. Две трети из них заняты.
Число инфицированных коронавирусом граждан России сейчас в три раза выше, чем в этот же период годом ранее. Такую статистику озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ей данным, рост заболеваемости с начала сентября текущего года составил почти 31%.
Вице-премьер также заявила о кратном росте заболеваемости коронавирусом среди детей по сравнению с 2020 годом. Она объяснила такую ситуацию несвоевременным обращением в семьях к врачам и самолечением.
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