Собянин анонсировал массовое ПЦР-тестирование в Москве

Российская столица начнёт внедрять массовое ПЦР-тестирование на коронавирус через одну – две недели. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, заболеваемость COVID-19 в городе далека от пиковых показателей, однако динамика непростая.

Власти Москвы также рассматривают возможность внедрения экспресс-тестирования в школах, сообщил градоначальник на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По данным Собянина, в мегаполисе сейчас развернуто 12 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом. Две трети из них заняты.

Число инфицированных коронавирусом граждан России сейчас в три раза выше, чем в этот же период годом ранее. Такую статистику озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ей данным, рост заболеваемости с начала сентября текущего года составил почти 31%.

Вице-премьер также заявила о кратном росте заболеваемости коронавирусом среди детей по сравнению с 2020 годом. Она объяснила такую ситуацию несвоевременным обращением в семьях к врачам и самолечением.

