Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году

Для сдачи ГИА по программам среднего общего образования (ГИА-11, или едином государственном экзамене) в Москве зарегистрировались 87 511 человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В числе зарегистрировавшихся — 67 983 выпускника 2024 года, 14 457 выпускников прошлых лет, 160 человек, которые не прошли ГИА-11 в предыдущие годы, 2489 человек, которые обучались по программам среднего профессионального образования, и 30 выпускников иностранных образовательных организаций. Помимо этого, для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 2392 учащихся 10-х классов, которые завершили освоение программы по предмету.

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Собянин отметил, что для комфортного проведения экзамена созданы все условия. В школах будут работать 362 пункта проведения экзамена для 11-х классов и 487 — для 9-х классов. В аудиториях, где проводится ЕГЭ установлены системы видеонаблюдения.

Также по поручению президента России Владимира Путина выпускники смогут выбрать один предмет и пересдать по нему ЕГЭ. Такая опция действует в основной период проведения экзаменов — 4 и 5 июля. Если экзамен пересдан, то предыдущий результат ЕГЭ по пересдаваемому предмету будет аннулирован.

Для сдачи государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9, или основной государственный экзамен (ОГЭ)) в 2024 году зарегистрировались 109 939 человек. Для сдачи ОГЭ в компьютерной форме девятиклассники смогут использовать линейки, географические атласы, калькуляторы.

Особенное внимание будет уделяться комфорту детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) здоровья при сдаче итоговой аттестации. При проведение экзаменов будут учтены все особенности их психофизического развития. В этом году 3682 ребенка с ОВЗ примут участие в ГИА, из них 2555 человек сдадут ОГЭ и 1127 человек — ЕГЭ.

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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы
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