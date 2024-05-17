Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году

Собянин отметил, что для комфортного проведения экзамена созданы все условия. В школах будут работать 362 пункта проведения экзамена для 11-х классов и 487 — для 9-х классов. В аудиториях, где проводится ЕГЭ установлены системы видеонаблюдения.

Также по поручению президента России Владимира Путина выпускники смогут выбрать один предмет и пересдать по нему ЕГЭ. Такая опция действует в основной период проведения экзаменов — 4 и 5 июля. Если экзамен пересдан, то предыдущий результат ЕГЭ по пересдаваемому предмету будет аннулирован.

Для сдачи государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9, или основной государственный экзамен (ОГЭ)) в 2024 году зарегистрировались 109 939 человек. Для сдачи ОГЭ в компьютерной форме девятиклассники смогут использовать линейки, географические атласы, калькуляторы.

Особенное внимание будет уделяться комфорту детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) здоровья при сдаче итоговой аттестации. При проведение экзаменов будут учтены все особенности их психофизического развития. В этом году 3682 ребенка с ОВЗ примут участие в ГИА, из них 2555 человек сдадут ОГЭ и 1127 человек — ЕГЭ.

