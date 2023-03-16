Собянин: 86% социально значимых объектов столицы приспособлены для маломобильных людей

Безбарьерная среда создана в 86% социально значимых объектов Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, в Москве живет около миллиона человек с инвалидностью. Столица уделяет им особое внимание и старается создать комфортные условия для жизни, в том числе помогает родственникам научиться ухаживать за людьми с ментальными особенностями.

«Меняем концепцию домов-интернатов — теперь это "социальные дома", где уход организован по новым стандартам с учетом индивидуальных особенностей и потребностей человека. Также люди с ментальными особенностями, живущие в семьях, могут приходить в дневные отделения на несколько часов или целый день», —написал Собянин в своем Telegram-канале.

В отделениях обустроили кухни, бытовые комнаты, пространства с перегородками для групповых и индивидуальных занятий. Кроме того, Собянин рассказал о работе центра сопровождаемого проживания «Гурьевский», где молодых людей с ментальными особенностями учат жить самостоятельно. После освоения программы подопечные переезжают в тренировочные квартиры, и наставники помогают им по мере необходимости.

Мэр подчеркнул, что благодаря госпрограмме «Социальная поддержка жителей Москвы» реабилитацию прошли более 156 тысяч людей с инвалидностью. Кроме того, почти 232 тысячи горожан получили протезы, слуховые аппараты, тренажеры, другие технические средства реабилитации.

