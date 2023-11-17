Собянин рассказал о новых программах обучения врачей общей практики
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, как городские программы помогают врачам повышать квалификацию.
Он отметил, что в 2021–2023 годах кадровый центр депздрава реализовал беспрецедентный по своим масштабам образовательный проект, в котором участвовали около 3 тысяч врачей общей практики. По словам Собянина, комплексная программа обучения была разработана ведущими врачами поликлиник и больниц столицы.
Так, программа состояла из 13 модулей по самым распространенным видам заболеваний – от оториноларингологии до нефрологии. Каждый модуль состоял из практической и теоретической части и продолжался 18 академических часов.
Мэр также рассказал, что в июне этого года для врачей общей практики открылись дополнительные возможности повышения квалификации. Новая образовательная программа посвящена современным методам ранней диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. В ней приняли участие свыше 2,2 тысяч врачей.
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