Собянин рассказал о новых программах обучения врачей общей практики

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, как городские программы помогают врачам повышать квалификацию.

Он отметил, что в 2021–2023 годах кадровый центр депздрава реализовал беспрецедентный по своим масштабам образовательный проект, в котором участвовали около 3 тысяч врачей общей практики. По словам Собянина, комплексная программа обучения была разработана ведущими врачами поликлиник и больниц столицы.

Так, программа состояла из 13 модулей по самым распространенным видам заболеваний – от оториноларингологии до нефрологии. Каждый модуль состоял из практической и теоретической части и продолжался 18 академических часов.

Мэр также рассказал, что в июне этого года для врачей общей практики открылись дополнительные возможности повышения квалификации. Новая образовательная программа посвящена современным методам ранней диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. В ней приняли участие свыше 2,2 тысяч врачей.

