Собянин: 600 млн поездок совершено по МЦД с момента запуска диаметров

С момента запуска первого и второго маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) ими воспользовались более 600 млн пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Собянин: Самые популярные станции МЦК - «Нижегородская», «Площадь Гагарина» и «Ростокино»

По его словам, каждый день по МЦД совершается порядка 620 тысяч поездок. МЦД-1 и МЦД-2 связали больше 40 районов Москвы и несколько городов Подмосковья.

Градоначальник отметил, что все большее количество пассажиров стали пересаживаться с метро на МЦК.

Собянин также заверил, что в этом году в столице запустят МЦД-3, который соединит Зеленоград и Раменское, и МЦД-4 - Апрелевку и Железнодорожный.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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