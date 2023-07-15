Собянин: 600 млн поездок совершено по МЦД с момента запуска диаметров
С момента запуска первого и второго маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) ими воспользовались более 600 млн пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, каждый день по МЦД совершается порядка 620 тысяч поездок. МЦД-1 и МЦД-2 связали больше 40 районов Москвы и несколько городов Подмосковья.
Градоначальник отметил, что все большее количество пассажиров стали пересаживаться с метро на МЦК.
Собянин также заверил, что в этом году в столице запустят МЦД-3, который соединит Зеленоград и Раменское, и МЦД-4 - Апрелевку и Железнодорожный.
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