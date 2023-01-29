Собянин: За год в ТиНАО построят около 50 деловых и коммерческих объектов

«За год в ТиНАО построят около 50 деловых и коммерческих объектов, что позволит создать дополнительные рабочие места», - написал Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что в ТиНАО появится до 13 тыс. новых рабочих мест. С этой целью идет строительство не только жилой застройки, но и создаются рабочие места в нескольких сферах: промышленно-производственной, торговой, офисной, бытовой, культурно-досуговой, административно-деловой и инженерно-технической.

Сергей Собянин добавил, что с 2012 года количество рабочих мест в ТиНАО выросло более чем в три раза, составив почти 300 тыс. А в 2022 году в этих округах ввели в эксплуатацию 550 тыс. кв. м коммерческой недвижимости и создали 13 тыс. рабочих мест.

