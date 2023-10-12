Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2024–2026 годы.

Он отметил, что в приоритете находятся транспортная инфраструктура и социальные объекты. По словам Собянина, в ближайшие три года планируется построить и ввести в эксплуатацию около 760 городских объектов, включая станции и линии метро, школы и поликлиники.

Таким образом, планируется, что будут введены 35 километров линий, 17 станций и одно электродепо Московского метро. Кроме того, появятся первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Также будет начато строительство Бирюлевской линии. Кроме того, в частности, будут проложены и построены 265,5 км дорог и 60 пешеходных переходов.

Так, будет возведено 6,5 млн «квадратов» жилья, в частности по программе реновации. Совместно с инвесторами будет закончено строительство 307 соцобъектов. Также проведут реконструкцию кинотеатра «Полярный» и дворца спорта «Лужники», будет достроен Национальный космический центр. Собянин добавил, что будет продолжено строительство объектов индустриального парка «Руднево» и других площадок ОЭЗ «Технополис Москва».

