Собянин: 1 апреля в Москве начинается месячник весеннего благоустройства

В Москве в течение всего апреля проходит месячник весеннего благоустройства. Традиционно он стартует 1-го, а завершится 30 апреля, напомнил мэр столицы Сергей Собянин Telegram-канале в субботу.

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«Традиционный месячник весеннего благоустройства пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Уже с наступлением устойчивого тепла коммунальные службы приступили к зачистке территорий от остатков снега и промывке отдельных тоннелей, мостов, путепроводов и фонтанов», - рассказал градоначальник.

По планам, в течение апреля в Москве приведут в порядок газоны, цветники, детские и спортивные площадки во дворах и общественных территориях.

Будут мыть фасады, ремонтировать здания после зимней эксплуатации - начиная с цоколей. Уделят внимание дорогам и инфраструктуре - от покрытия до остановок, ограждений и дорожных знаков.

Всего уборка затронет около 2 тыс. инженерных сооружений; больше 1,1 тыс. памятников и объектов монументального искусства.

В апреле, по словам Сергея Собянина, Москву озеленят и оформят городские улицы и площади цветами.

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ФОТО: schc315.mskobr.ru
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