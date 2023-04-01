Собянин: 1 апреля в Москве начинается месячник весеннего благоустройства

«Традиционный месячник весеннего благоустройства пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Уже с наступлением устойчивого тепла коммунальные службы приступили к зачистке территорий от остатков снега и промывке отдельных тоннелей, мостов, путепроводов и фонтанов», - рассказал градоначальник.

По планам, в течение апреля в Москве приведут в порядок газоны, цветники, детские и спортивные площадки во дворах и общественных территориях.

Будут мыть фасады, ремонтировать здания после зимней эксплуатации - начиная с цоколей. Уделят внимание дорогам и инфраструктуре - от покрытия до остановок, ограждений и дорожных знаков.

Всего уборка затронет около 2 тыс. инженерных сооружений; больше 1,1 тыс. памятников и объектов монументального искусства.

В апреле, по словам Сергея Собянина, Москву озеленят и оформят городские улицы и площади цветами.

