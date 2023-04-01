Собянин: 1 апреля в Москве начинается месячник весеннего благоустройства
В Москве в течение всего апреля проходит месячник весеннего благоустройства. Традиционно он стартует 1-го, а завершится 30 апреля, напомнил мэр столицы Сергей Собянин Telegram-канале в субботу.
«Традиционный месячник весеннего благоустройства пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Уже с наступлением устойчивого тепла коммунальные службы приступили к зачистке территорий от остатков снега и промывке отдельных тоннелей, мостов, путепроводов и фонтанов», - рассказал градоначальник.
По планам, в течение апреля в Москве приведут в порядок газоны, цветники, детские и спортивные площадки во дворах и общественных территориях.
Будут мыть фасады, ремонтировать здания после зимней эксплуатации - начиная с цоколей. Уделят внимание дорогам и инфраструктуре - от покрытия до остановок, ограждений и дорожных знаков.
Всего уборка затронет около 2 тыс. инженерных сооружений; больше 1,1 тыс. памятников и объектов монументального искусства.
В апреле, по словам Сергея Собянина, Москву озеленят и оформят городские улицы и площади цветами.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+9 946 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 284 / сут.
- Собянин: 1 апреля в Москве начинается месячник весеннего благоустройства
- Шойгу на совещании обсудил обеспечение войск боеприпасами
- СМИ: Митрополита Павла отправили под домашний арест
- НАТО не планирует поставки Leopard Киеву сверх плана
- Квартиру Абызова продают с молотка за 400 миллионов рублей
- Прогноз на осень: тихо. Киевскому режиму обещают крах после лета
- СМИ: Срок полномочий генсека НАТО Столтенберга могут продлить
- Рогов рассказал, что ВСУ скопили силы в Запорожье для форсирования Днепра
- Захарова высказалась о преследовании Трампа в США
- МОК: Решение о допуске россиян на турниры будут принимать международные федерации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru