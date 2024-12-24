Собственники аварийных танкеров обязались поднять их и утилизировать
Собственники танкеров, которые потерпели бедствие в Керченском проливе, обязались поднять их и утилизировать. Об этом объявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов со ссылкой на информацию министерства транспорта.
Собственник танкера «Волгонефть-239» уже юридически подтвердил это, сейчас ожидается письменное подтверждение от владельца «Волгонефти-212». По словам Козлова, уже предложен механизм откачки топлива, которое осталось в танкерах, чтобы не допустить дальнейшее загрязнение моря.
По итогам заседания штаба по ликвидации последствий аварии глава Минприроды уточнил, что владельцы танкеров также будут возмещать ущерб, нанесенный экологии. Его еще предстоит оценить. По данным Козлова, сегодня наличие мазута фиксируется на протяжении 54 километров.
Уборка топлива с прибрежных территорий идет с утра до поздней ночи. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас основное внимание сфокусировано на двух участках: от Благовещенской до Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы.
Для ускорения вывоза загрязненного песка в промзоне Анапы решено создать временную перевалочную площадку вместимостью 100 тысяч тонн, информирует пресс-служба Минприроды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru