Собственники аварийных танкеров обязались поднять их и утилизировать

Собственники танкеров, которые потерпели бедствие в Керченском проливе, обязались поднять их и утилизировать. Об этом объявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов со ссылкой на информацию министерства транспорта.

Собственник танкера «Волгонефть-239» уже юридически подтвердил это, сейчас ожидается письменное подтверждение от владельца «Волгонефти-212». По словам Козлова, уже предложен механизм откачки топлива, которое осталось в танкерах, чтобы не допустить дальнейшее загрязнение моря.