Собравшихся у финской границы в Заполярье мигрантов отправили в Петербург

В Санкт-Петербург автобусами отправили около 200 беженцев, находившихся на границе России и Финляндии в Мурманской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис.

Глава финского МИД: Финляндия может огранить подачу заявок об убежище

Чиновник уточнил, что иностранцы решили остаться в России. У мигрантов есть разрешения на нахождение в РФ, заявил он.

С 21 ноября на пункте пропуска «Салла» в Мурманской области находились около 300 мигрантов.

На прошлой неделе Финляндия закрыла четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Спустя несколько дней Хельсинки решил приостановить работу еще трех КПП.

Ранее находившиеся в Мурманской области мигранты предприняли безуспешную попытку прорвать границу с Финляндией, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МигрантыСанкт-ПетербургМурманская ОбластьФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры