Собравшихся у финской границы в Заполярье мигрантов отправили в Петербург
В Санкт-Петербург автобусами отправили около 200 беженцев, находившихся на границе России и Финляндии в Мурманской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис.
Чиновник уточнил, что иностранцы решили остаться в России. У мигрантов есть разрешения на нахождение в РФ, заявил он.
С 21 ноября на пункте пропуска «Салла» в Мурманской области находились около 300 мигрантов.
На прошлой неделе Финляндия закрыла четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Спустя несколько дней Хельсинки решил приостановить работу еще трех КПП.
Ранее находившиеся в Мурманской области мигранты предприняли безуспешную попытку прорвать границу с Финляндией, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собравшихся у финской границы в Заполярье мигрантов отправили в Петербург
- Израиль освободил 39 палестинцев по соглашению с ХАМАС
- Голову пришельца из фильма Спилбирга «Инопланетянин» продадут на аукционе
- Командование ВСУ согласилось демобилизовать всех срочников
- Нейросеть от Google сочла фото лунной миссии NASA подделкой
- Эстония начала устанавливать дополнительные «зубы дракона» на границе с РФ
- Минюст признал экс-премьера России Касьянова иноагентом
- В Раде заявили о провале мобилизации после увольнения военкомов
- Рогов: жители подконтрольного Киеву Запорожья хотят уехать в РФ
- Шахназаров отказался приглашать в свои фильмы «актеров-предателей»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru