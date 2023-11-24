Собравшихся у финской границы в Заполярье мигрантов отправили в Петербург

Чиновник уточнил, что иностранцы решили остаться в России. У мигрантов есть разрешения на нахождение в РФ, заявил он.

С 21 ноября на пункте пропуска «Салла» в Мурманской области находились около 300 мигрантов.

На прошлой неделе Финляндия закрыла четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Спустя несколько дней Хельсинки решил приостановить работу еще трех КПП.

Ранее находившиеся в Мурманской области мигранты предприняли безуспешную попытку прорвать границу с Финляндией, передает «Радиоточка НСН».

