«Собирают вдолгую»: Названы причины неокупаемости российских фильмов в прокате
До пандемии окупаемость у отечественных фильмов была выше, однако скоро этот показатель будет идти вверх, отметил в эфире НСН продюсер Илья Бачурин.
Падение показателей окупаемости российских фильмов в прокате во многом связано с пандемией коронавируса, также картины стали в основном собирать деньги именно на цифровых платформах, причем делают это вдолгую, рассказал продюсер кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что всего один из 26 российских фильмов, получивших финансирование от Фонда кино, окупился в широком прокате по итогам 2022 года. Это следует из подсчетов РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Илья Бачурин отметил, что с ограничением западных новинок в прокате российские картины начнут собирать значительные суммы.
«Последние два года падение показателей выручки картин во многом связано с пандемией. Раньше, до пандемии, показатели (окупаемости – ред. НСН) были у российских фильмов выше. Также картины сейчас собирают деньги не столько в прокате, сколько на цифровых платформах и делают это вдолгую. Сейчас очень сильно ограничен доступ западных новинок в прокат, это будет выдавать другие цифры для российских картин. На «Чебурашке» мы увидели, что выстрелила картина, нацеленная на семейный прокат. По жанрам спрос внутри российского проката перераспределится», - сказал Бачурин.
Он рассказал, что процесс кинопроизводства в России не изменился по затратам. По словам продюсера, сегодня для отечественного кино наступил момент возможностей для того, чтобы полностью занять российский рынок. Бачурин добавил, что для этого необходимо ускорять циклы производства фильмов.
«Принципиально ничего не поменялось, индустрия гибко подстраивается под новые реалии. Надеюсь, что и крупные продюсерские компании, и государство понимают, что сейчас момент возможностей. Существует ключевая возможность – это занять рынок и из голливудских зрителей сделать своих, хотя бы в будущих поколениях. Для этого нужно ускорять циклы производства. В некоторых компаниях по мультам заявляется в четыре года… Нормально производить четыре года полнометражный мульт, но не в нынешних условиях. Должно произойти серьезное перераспределение ресурсов и приоритетов. Российский кинематограф через год должен предстать в новом виде с новыми возможностями», - резюмировал Бачурин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о предоставлении дополнительной финансовой помощи отечественной киноиндустрии в размере 5,5 млрд рублей. При этом он отметил, что на эти нужды ранее уже были выделены 9 млрд рублей, поэтому суммарно российское кино получит поддержку в размере внушительных 14,5 млрд рублей. По словам главы правительства, эти деньги пойдут на съемки полнометражных блокбастеров, фильмов для всей семьи, неигрового кино и короткометражных работ, напоминает НСН.
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