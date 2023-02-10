«Собирают вдолгую»: Названы причины неокупаемости российских фильмов в прокате

Накануне сообщалось, что всего один из 26 российских фильмов, получивших финансирование от Фонда кино, окупился в широком прокате по итогам 2022 года. Это следует из подсчетов РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Илья Бачурин отметил, что с ограничением западных новинок в прокате российские картины начнут собирать значительные суммы.

«Последние два года падение показателей выручки картин во многом связано с пандемией. Раньше, до пандемии, показатели (окупаемости – ред. НСН) были у российских фильмов выше. Также картины сейчас собирают деньги не столько в прокате, сколько на цифровых платформах и делают это вдолгую. Сейчас очень сильно ограничен доступ западных новинок в прокат, это будет выдавать другие цифры для российских картин. На «Чебурашке» мы увидели, что выстрелила картина, нацеленная на семейный прокат. По жанрам спрос внутри российского проката перераспределится», - сказал Бачурин.

Он рассказал, что процесс кинопроизводства в России не изменился по затратам. По словам продюсера, сегодня для отечественного кино наступил момент возможностей для того, чтобы полностью занять российский рынок. Бачурин добавил, что для этого необходимо ускорять циклы производства фильмов.