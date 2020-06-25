Адвокат: Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Захарова

По словам адвоката, Ефремов готов понести наказание за ДТП, свою вину в котором он признает, и оказать максимальную помощь и поддержку детям погибшего. «Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь, вот вам честно говорю, искренне», — сказал Эльман Пашаев.

Ранее адвокат сделал заявление, что максимальная сумма компенсации, на которую может рассчитывать семья Сергея Захарова по решению суда не превысит полутора миллионов рублей, в то время как актер готов был дать значительно большую сумму. Однако семья погибшего водителя брать какие-либо деньги у Ефремова отказывается.

Смертельное ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, произошло 8 июня в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. От полученных травм и потери крови мужчина скончался в больнице. Сам Ефремов, по данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не пострадал. В настоящее время он находится под домашним арестом, который продлится как минимум до 9 августа.

