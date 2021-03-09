Собчак разозлила пользователей TikTok

Телеведущая Ксения Собчак в своем аккаунте в TikTok выложила провокационное видео, чем разозлила аудиторию соцсети. В ролике Собчак сидит перед тарелкой крабовых палочек и в камеру говорит, что так она «пробует бедность».

Пользователей TikTok это видео подвигло на написание злобных и поучающих комментариев. Они призвали Собчак не глумиться над бедностью, а также указали на то, что «родившись с золотой ложкой во рту», ей никогда не понять «жизнь народа».

Ранее Ксения Собчак эпатировала публику соцсети Instagram, записав рекламный ролик в БДСМ-костюме.

