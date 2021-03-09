Собчак разозлила пользователей TikTok
Телеведущая Ксения Собчак в своем аккаунте в TikTok выложила провокационное видео, чем разозлила аудиторию соцсети. В ролике Собчак сидит перед тарелкой крабовых палочек и в камеру говорит, что так она «пробует бедность».
Пользователей TikTok это видео подвигло на написание злобных и поучающих комментариев. Они призвали Собчак не глумиться над бедностью, а также указали на то, что «родившись с золотой ложкой во рту», ей никогда не понять «жизнь народа».
Ранее Ксения Собчак эпатировала публику соцсети Instagram, записав рекламный ролик в БДСМ-костюме.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- «Ростелеком» запланировал тестирование сети 5G в московском метро
- Совфед ответил на обвинения США в распространении дезинформации об американских вакцинах
- Мишустин упростил досрочный выход на пенсию для ряда профессий
- Производство «Спутник V» начнется в Италии
- Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в Калининград для испытаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru