Собчак продемонстрировала свое свадебное платье

13 сентября10:57

Телеведущая Ксения Собчак разместила в истаграме фотографию, на которой она стоит перед большим зеркалом в длинном свадебном платье. К снимку она сделала подпись: «Мне кажется, я готова к главному дню!».

Лица Собчак не показала – на снимке она стоит спиной к зрителям.

В пятницу, 13 сентября, Ксения Собчак выходит замуж за режиссера Константина Богомолова, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что Собчак составила список с желанными подарками на торжество. Среди них халаты и полотенца.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:Ксения СобчакКонстантин БогомоловСвадьба