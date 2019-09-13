Собчак продемонстрировала свое свадебное платье

Телеведущая Ксения Собчак разместила в истаграме фотографию, на которой она стоит перед большим зеркалом в длинном свадебном платье. К снимку она сделала подпись: «Мне кажется, я готова к главному дню!».

Лица Собчак не показала – на снимке она стоит спиной к зрителям.