Собчак продемонстрировала свое свадебное платье
13 сентября10:57
Телеведущая Ксения Собчак разместила в истаграме фотографию, на которой она стоит перед большим зеркалом в длинном свадебном платье. К снимку она сделала подпись: «Мне кажется, я готова к главному дню!».
Лица Собчак не показала – на снимке она стоит спиной к зрителям.
В пятницу, 13 сентября, Ксения Собчак выходит замуж за режиссера Константина Богомолова, пишет «Газета.ру».
Ранее сообщалось, что Собчак составила список с желанными подарками на торжество. Среди них халаты и полотенца.
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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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