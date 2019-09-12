Ксения Собчак огласила список желанных подарков на свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак, свадьба которой с режиссером Кириллом Богомоловым должна состоятся 13 сентября, составила список с желанными подарками на торжество.
Как пишет Дни.ру, экс-кандидат в президенты внесла в виш-лист пять брендовых халатов по цене от 14 до 35 тысяч рублей, полотенца 10 тысяч рублей от Frette.
По данным издания в разосланных парой приглашениях говорилось, что, если вместо подарков кто-то решит перевести деньги в помощь старикам и животным, то молодожены убедительно просят этого не делать.
Ранее в СМИ появилась информация о второй беременности Собчак.
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