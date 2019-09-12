Ксения Собчак огласила список желанных подарков на свадьбу

Телеведущая Ксения Собчак, свадьба которой с режиссером Кириллом Богомоловым должна состоятся 13 сентября, составила список с желанными подарками на торжество.

Как пишет Дни.ру, экс-кандидат в президенты внесла в виш-лист пять брендовых халатов по цене от 14 до 35 тысяч рублей, полотенца 10 тысяч рублей от Frette.

По данным издания в разосланных парой приглашениях говорилось, что, если вместо подарков кто-то решит перевести деньги в помощь старикам и животным, то молодожены убедительно просят этого не делать.

Ранее в СМИ появилась информация о второй беременности Собчак.

