Собчак предрекла Навальному 3 года реального срока

Телеведущая и кандидат в президенты России на выборах 2018 года Ксения Собчак прокомментировала назначенное на 2 февраля заседание Мосгорсуда по ходатайству о замене политику Алексею Навальному условного срока на реальный. По ее словам, суд назначит Навальному 3 года лишения свободы.

Собчак отметила, что Навальный понимал, что решение суда не может быть другим, но все равно решил вернуться в Россию. Такое решение телеведущая охарактеризовала как «крутейший поступок», а самого политика назвала героем «в государстве политических репрессий».

Представление ФСИН о замене наказания Навальному будет рассмотрено в Мосгорсуде

Заседание по рассмотрению ходатайства ФСИН о замене условного наказания на реальное Алексею Навальному началось в зале Мосгорсуда. ФСИН ранее сообщала, что политик в течение 2020 года неоднократно нарушал условия и не являлся для прохождения регистрации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ксения СобчакФСИНСудАлексей Навальный
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