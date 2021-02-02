Собчак предрекла Навальному 3 года реального срока

Телеведущая и кандидат в президенты России на выборах 2018 года Ксения Собчак прокомментировала назначенное на 2 февраля заседание Мосгорсуда по ходатайству о замене политику Алексею Навальному условного срока на реальный. По ее словам, суд назначит Навальному 3 года лишения свободы.

Собчак отметила, что Навальный понимал, что решение суда не может быть другим, но все равно решил вернуться в Россию. Такое решение телеведущая охарактеризовала как «крутейший поступок», а самого политика назвала героем «в государстве политических репрессий».