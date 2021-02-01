Представление ФСИН о замене наказания Навальному будет рассмотрено в Мосгорсуде
Рассмотрение представления Федеральной службы исполнения наказаний о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» пройдет не в Симоновском, а в Мосгорсуде, сообщили в пресс-службе суда.
В сообщении уточняется, что решение об организации выездного судебного заседания в здании Мосгорсуда было принято «с учётом числа поступивших аккредитаций различных СМИ, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также соблюдения социальной дистанции».
Навальный в декабре 2014 года был приговорён условно к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств. Кроме того, оппозиционеру назначили испытательный срок в 5 лет, в 2017 году суд продлил его ещё на год.
Оппозиционер, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево», сообщает «Свободная пресса». Во ФСИН заявили, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте политика до 15 февраля.
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