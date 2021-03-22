Собчак ответила на критику своего фильма о маньяке-педофиле

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале ответила на критику своего документального фильма о «скопинском маньяке» Викторе Мохове.

Собчак заявила, что интервью с маньяком не является формой комплимента. Она добавила, что содержание ее фильма не может кого-либо вдохновить на такие же преступления и предложила критикам «не морализаторствовать».

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Виктор Мохов в 200 году похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и в течение четырех лет держал их в подвале без света, морил голодом, насиловал и избивал. Одна из девушек забеременела. Скопинский районный суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтервьюСобчак
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