Собчак ответила на критику своего фильма о маньяке-педофиле

Виктор Мохов в 200 году похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и в течение четырех лет держал их в подвале без света, морил голодом, насиловал и избивал. Одна из девушек забеременела. Скопинский районный суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.







