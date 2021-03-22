Собчак ответила на критику своего фильма о маньяке-педофиле
Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале ответила на критику своего документального фильма о «скопинском маньяке» Викторе Мохове.
Собчак заявила, что интервью с маньяком не является формой комплимента. Она добавила, что содержание ее фильма не может кого-либо вдохновить на такие же преступления и предложила критикам «не морализаторствовать».
Виктор Мохов в 200 году похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и в течение четырех лет держал их в подвале без света, морил голодом, насиловал и избивал. Одна из девушек забеременела. Скопинский районный суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 284 / сут.
Умерли
95 391+361 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 790 / сут.
- Собчак ответила на критику своего фильма о маньяке-педофиле
- Двое сотрудников посольства РФ в Болгарии объявлены персонами нон грата
- ЕС ввел санкции против вице-премьера Чечни за нарушение прав человека
- «Единая Россия» приостановила членство арестованного за взятки Белозерцева
- СМИ: В Москве неизвестный требует 5 млн рублей и угрожает взорвать школу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru