Суд отклонил иск юриста к Собчак из-за вопроса о «панели» на ПМЭФ
Кунцевский суд Москвы отклонил иск юриста Эльнары Троицкой, потребовавшей обязать Ксению Собчак удалить фрагмент видео, где она якобы намекает на ее принадлежность к «охотницам за випами». Также истица, по данным СМИ, намеревалась отсудить у блогера и телеведущей 50 миллионов рублей в качестве компенсации.
На Петербургском экономическом форуме-2021 Собчак снимала на камеру телефона участников и посетителей, в том числе Троицкую, к которой подошла с вопросом: «А вы на какую панель пришли?». Та увидела в этой фразе двусмысленность, сочтя оскорблением, и подала в суд.
«В удовлетворении иска о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, а также об охране изображения отказано», - сообщили РИА Новости в суде.
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