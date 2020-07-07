Собчак оказалась среди задержанных за пикет в поддержку Сафронова у здания ФСБ

Ксения Собчак оказалась среди задержанных у здания Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве за проведение пикетов в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, заподозренного в государственной измене. В ходе задержания телеведущей пострадала журналистка «МБХ Медиа» Анастасия Ольшанская – она упала и ушиблась о каменную клумбу. Сотрудниам полиции пришлось вызвать ей скорую помощь, передает ТАСС.

В общей сложности было задержано порядка двух десятков человек. Точно известно, в частности, что это пять журналистов «Коммерсанта», сотрудник интернет-издания «Проект», бывший журналист «Новой газеты» и однокурсник Сафронова, репортер агентства Reuters. Кроме того, задержаны журналистка RT Мария Баронова, главный редактор телеграм-канала «База» Никита Могутин и еще несколько сотрудников СМИ и активистов.

Как уточняет Утро.ру, Ксения Собчак хотела записать подводку к своей программе, но правоохранители не дали ей это сделать. Сама она говорит, что просто пришла в майке с надписью «Я/МЫ Иван Сафронов». Сотрудники МВД объяснили задержания сохраняющимся запретом на проведение публичных мероприятий в связи с пандемией коронавируса.