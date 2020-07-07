Собчак оказалась среди задержанных за пикет в поддержку Сафронова у здания ФСБ
Ксения Собчак оказалась среди задержанных у здания Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве за проведение пикетов в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, заподозренного в государственной измене. В ходе задержания телеведущей пострадала журналистка «МБХ Медиа» Анастасия Ольшанская – она упала и ушиблась о каменную клумбу. Сотрудниам полиции пришлось вызвать ей скорую помощь, передает ТАСС.
В общей сложности было задержано порядка двух десятков человек. Точно известно, в частности, что это пять журналистов «Коммерсанта», сотрудник интернет-издания «Проект», бывший журналист «Новой газеты» и однокурсник Сафронова, репортер агентства Reuters. Кроме того, задержаны журналистка RT Мария Баронова, главный редактор телеграм-канала «База» Никита Могутин и еще несколько сотрудников СМИ и активистов.
Как уточняет Утро.ру, Ксения Собчак хотела записать подводку к своей программе, но правоохранители не дали ей это сделать. Сама она говорит, что просто пришла в майке с надписью «Я/МЫ Иван Сафронов». Сотрудники МВД объяснили задержания сохраняющимся запретом на проведение публичных мероприятий в связи с пандемией коронавируса.
Иван Сафронов был задержан сегодня сотрудниками ФСБ. В контрразведке утверждают, что он передавал представителю одной из спецслужб стран НАТО сведения, содержащие государственную тайну. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
Иван Сафронов 9 лет был корреспондентом «Коммерсанта», затем недолго работал спецкором газеты «Ведомости», специализировался на военной и космической тематике. На пост советника главы Роскосмоса его назначили в конце мая текущего года. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил ТАСС, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации. Рогозин подчеркнул, что до сих пор не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности. Сафронов не признаёт свой вины.
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