Собчак объяснила, почему её свадебный катафалк ехал с нарушениями

Ксения Собчак, которая сегодня официально стала женой режиссёра Константина Богомолова, высказалась по поводу ситуацию с её свадебным катафалком – он стал объектом пристального внимания ГИБДД. Отмечается, что автомобиль ехал с открытым багажником, а это является нарушением.

Телеведущая написала в своем Telegram-канале, что сотрудники Госавтоинспекциии действительно «мучают» её водителей. Экс-кандидат в президенты России объяснила, почему багажник её необычного свадебного транспортного средства был открыт: «Спойлер: потому что мы дышим!».

Как напоминает «Свободная пресса», Собчак и Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС на черном катафалке, украшенном красными цветами. На боку автомобиля красовалась надпись: «Пока смерть не разлучит нас».

Позднее в ГИБДД заявили, что автомобиль нарушил ПДД. Машина ехала с открытыми багажником, а молодожены не были пристегнуты. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции изучают видеозапись со свадьбы телеведущей и режиссера.