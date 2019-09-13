Собчак объяснила, почему её свадебный катафалк ехал с нарушениями

13 сентября19:07

Ксения Собчак, которая сегодня официально стала женой режиссёра Константина Богомолова, высказалась по поводу ситуацию с её свадебным катафалком – он стал объектом пристального внимания ГИБДД. Отмечается, что автомобиль ехал с открытым багажником, а это является нарушением.

Телеведущая написала в своем Telegram-канале, что сотрудники Госавтоинспекциии действительно «мучают» её водителей. Экс-кандидат в президенты России объяснила, почему багажник её необычного свадебного транспортного средства был открыт: «Спойлер: потому что мы дышим!».

Как напоминает «Свободная пресса», Собчак и Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС на черном катафалке, украшенном красными цветами. На боку автомобиля красовалась надпись: «Пока смерть не разлучит нас».

Позднее в ГИБДД заявили, что автомобиль нарушил ПДД. Машина ехала с открытыми багажником, а молодожены не были пристегнуты. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции изучают видеозапись со свадьбы телеведущей и режиссера.

Собчак продемонстрировала свое свадебное платье

По информации СМИ, свадьба скандальной телеведущей и режиссера обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. Влюблённые пригласили на торжество около 300 гостей. Кстати, ранее Ксения Собчак составила список с желанными подарками на торжество. Экс-кандидат в президенты внесла в виш-лист пять брендовых халатов по цене от 14 до 35 тысяч рублей, полотенца по 10 тысяч рублей от Frette.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Ксения СобчакКонстантин БогомоловСвадьбаГИБДД