Собчак назвали «навозным жуком» за копание в нижнем белье Волочковой

Бывший участник «Дома-2» вспоминает, что аналогичное Ксения Собчак проделывала, будучи ведущей этого реалити-шоу. По словам Солнцева, телеведущая могла месяцами «прикалываться над бедными деревенщинами, как навозный жук, который катает шарики».

Как отметил шоумен, Собчак пытала бедную Волочкову с выражением лица «тетка из профкома». Он также обратил внимание, что героями шоу ведущей становятся как правило «радикальные фрики», жадные до эфиров и соглашающиеся на любую передачу, куда их приглашают. Следующей обещать быть Ольга Бузова. «Ну, там вообще туши свет», - предрёк Солнцев.

Ранее организатор тренингов по соблазнению Алекс Лесли в эфире НСН заявил, что Настя Рыбка (охотница на миллиардеров Анастасия Вашукевич) приревновала его к Ксении Собчак.

