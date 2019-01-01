Собчак назвали «навозным жуком» за копание в нижнем белье Волочковой
Шоумен Рустам Солнцев подверг жёсткой критики новый проект Ксении Собчак на YouTube «Осторожно, Собчак!». В частности, он пожалел балерину Анастасию Волочкову, чью подноготную прилюдно обнажила телеведущая и бывшая кандидат в президенты РФ.
Как заявил Солнцев изданию «Дни.ру», выставлять напоказ то, о чем многие и так догадываются, «это как будто бы впасть в ничтожество». «Приехать в гости к человеку, который радикально сходит с ума на глазах у всей страны, и начать над ней издеваться, глумиться», - прокомментировал шоумен передачу с участием Волочковой.
Бывший участник «Дома-2» вспоминает, что аналогичное Ксения Собчак проделывала, будучи ведущей этого реалити-шоу. По словам Солнцева, телеведущая могла месяцами «прикалываться над бедными деревенщинами, как навозный жук, который катает шарики».
Как отметил шоумен, Собчак пытала бедную Волочкову с выражением лица «тетка из профкома». Он также обратил внимание, что героями шоу ведущей становятся как правило «радикальные фрики», жадные до эфиров и соглашающиеся на любую передачу, куда их приглашают. Следующей обещать быть Ольга Бузова. «Ну, там вообще туши свет», - предрёк Солнцев.
Ранее организатор тренингов по соблазнению Алекс Лесли в эфире НСН заявил, что Настя Рыбка (охотница на миллиардеров Анастасия Вашукевич) приревновала его к Ксении Собчак.
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