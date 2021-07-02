Собчак намерена судиться с Роскомнадзором из-за блокировки интервью с Макаревичем

Ранее интервью Собчак с Макаревичем 2019 года было заблокировано на российском Youtube. Видео по требованию МВД было внесено в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков.

Собчак заявила, что пропаганды наркотиков в видео не было. По ее мнению, таким образом надзорное ведомство пытается вести борьбу с популярными каналами на Youtube.