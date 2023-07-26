Собчак купила виллу на Бали за 150 тысяч долларов

Журналистка Ксения Собчак купила виллу на Бали, ее стоимость составила 150 тысяч долларов. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

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«Я решила, что помимо прекрасной резиденции в Подмосковье, мне срочно нужно сказочное Бали. Очень крутая вилла, обладательницей которой я сегодня становлюсь», - написала она.

Вилла, по данным СМИ, обошлась Ксении в 150 тысяч долларов.

По информации СМИ, недвижимость Собчак приобрела за 150 тысяч долларов (13,5 миллиона рублей). Дом находится в районе Улувату.


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИндонезияКсения Собчак

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