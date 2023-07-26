Собчак купила виллу на Бали за 150 тысяч долларов
26 июля 202311:27
Журналистка Ксения Собчак купила виллу на Бали, ее стоимость составила 150 тысяч долларов. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
«Я решила, что помимо прекрасной резиденции в Подмосковье, мне срочно нужно сказочное Бали. Очень крутая вилла, обладательницей которой я сегодня становлюсь», - написала она.
Вилла, по данным СМИ, обошлась Ксении в 150 тысяч долларов.
По информации СМИ, недвижимость Собчак приобрела за 150 тысяч долларов (13,5 миллиона рублей). Дом находится в районе Улувату.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru