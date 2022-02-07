Собчак исполнила мечту пострадавшей в автоаварии с ее участием
Телеведущая Ксения Собчак исполнила мечту Оксаны Садовник, которая получила травмы в громком ДТП на трассе в Сочи, сообщает телеканал «360».
Девушка стала владелицей фотостудии. По словам телеведущей, Оксана работает фотографом и всю жизнь хотела открыть собственную фотостудию.
«Прошло полгода, пока мы утверждали проект, делали ремонт. И теперь могу официально объявить — студия наконец готова и ждет своих клиентов», — заявила Собчак.
ДТП случилось на трассе в аэропорт Сочи 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где ехали две девушки. Одна из пассажирок скончалась. Водитель такси, в котором ехала Собчак, взял на себя вину.
Предварительное расследование уголовного дела завершено.
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