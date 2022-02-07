Собчак исполнила мечту пострадавшей в автоаварии с ее участием

Девушка стала владелицей фотостудии. По словам телеведущей, Оксана работает фотографом и всю жизнь хотела открыть собственную фотостудию.

«Прошло полгода, пока мы утверждали проект, делали ремонт. И теперь могу официально объявить — студия наконец готова и ждет своих клиентов», — заявила Собчак.

ДТП случилось на трассе в аэропорт Сочи 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где ехали две девушки. Одна из пассажирок скончалась. Водитель такси, в котором ехала Собчак, взял на себя вину.

Предварительное расследование уголовного дела завершено.

