Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
Ксения Собчак и Константин Богомолов решись сделать своё появление у Грибоедовского ЗАГСа пугающе-эффектным. Пара подъехала к зданию на катафалке. Автомобиль был украшен красными цветами, а особую пикантность всему придавала надпись на авто: «Пока смерть не разлучит нас», отмечают «Дни.ру».
По информации СМИ, свадьба скандальной телеведущей и режиссера обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. Торжество пройдёт в «Петровском пассаже». Влюблённые пригласили на торжество около 300 гостей.
Кстати, ранее Ксения Собчак составила список с желанными подарками на торжество. Экс-кандидат в президенты внесла в виш-лист пять брендовых халатов по цене от 14 до 35 тысяч рублей, полотенца 10 тысяч рублей от Frette. Помимо этого, в разосланных парой приглашениях говорилось, что, если вместо подарков кто-то решит перевести деньги в помощь старикам и животным, то молодожены убедительно просят этого не делать.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции
- ФНС бьет рекорды по числу зарегистрированных самозанятых
- Собчак продемонстрировала свое свадебное платье
- Зеленский рассказал о своем плане возвращения Крыма «не только словами»
- Чиновники, «проворонившие» выезд Смоленкова за границу, наказаны