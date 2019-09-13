Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Ксения Собчак и Константин Богомолов решись сделать своё появление у Грибоедовского ЗАГСа пугающе-эффектным. Пара подъехала к зданию на катафалке. Автомобиль был украшен красными цветами, а особую пикантность всему придавала надпись на авто: «Пока смерть не разлучит нас», отмечают «Дни.ру».

По информации СМИ, свадьба скандальной телеведущей и режиссера обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. Торжество пройдёт в «Петровском пассаже». Влюблённые пригласили на торжество около 300 гостей.