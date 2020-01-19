Российские таможенники обеспокоились переработками служебных собак

Правила содержания и использования служебных собак приняла Федеральная таможенная служба (ФТС). Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на приказ ФТС, который вступил в силу в январе 2020 года.

Отмечается, что собаки-«таможенники» могут работать в сутки не больше 12 часов. Служебный стаж четвероногих - от трех до пяти лет. Годность собак к дальнейшей работе определяет специальная комиссия. Она же выносит решение о списании животных, если они по каким-то причинам они не могут остаться в строю.