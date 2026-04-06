В Дагестане более 350 человек эвакуировали после прорыва дамбы

Более 350 человек эвакуировали в Дербентском районе Дагестана после прорыва дамбы. Об этом сообщила администрация района в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о прорыве земляного вала Геджухского водохранилища в Дербентском районе из-за обильных осадков, напоминает Ura.ru.

«Разрушение защитного сооружения привело к тому, что вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и поселок Мамедкала», – сообщили власти.

По поручению главы муниципалитета были заблаговременно эвакуированы 358 жителей этих территорий.

