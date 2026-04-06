Депутат Нилов рассказал, кто может получать две пенсии
Несколько категорий россиян имеют право на получение двух пенсий. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.
По его словам, две выплаты могут получать дети-инвалиды в случае потери кормильца, если родитель погиб во время боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также осажденного Севастополя.
Кроме того, в России подготовили законопроект, который расширит возможности для детей-инвалидов и предоставит им право на две пенсии независимо от того, по какой причине либо в каком статусе погиб их родитель. Также в стране обсуждают расширение оснований для выплаты двух пенсий вдовам военных. Сейчас получать две выплаты могут вдовы погибших военнослужащих.
Ранее в России проиндексировали социальные пенсии на 6,8 процента. Размер выплат был увеличен с 1 апреля, пишет Ura.ru.
