ВСУ атаковали шахту «Белореченская» в ЛНР
6 апреля 202609:29
Украинские военные ночью нанесли удар по территории шахты «Белореченская» в Луганской Народной Республике. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник в своем канале на платформе Мах.
В результате атаки получила повреждения электроподстанция.
«Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты», — указал Пасечник.
Горняки остаются под землей. С ними установили связь, у работников есть запас питьевой воды. На месте работают экстренные службы.
Ранее армия России завершила освобождение территории ЛНР, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
