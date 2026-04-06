ВСУ атаковали шахту «Белореченская» в ЛНР

Украинские военные ночью нанесли удар по территории шахты «Белореченская» в Луганской Народной Республике. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник в своем канале на платформе Мах.

В результате атаки получила повреждения электроподстанция.

«Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты», — указал Пасечник.

Горняки остаются под землей. С ними установили связь, у работников есть запас питьевой воды. На месте работают экстренные службы.

Ранее армия России завершила освобождение территории ЛНР, напоминает Ura.ru.

