Министр тарифной политики Красноярского края задержан за взятку
Министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева задержали по уголовному делу о крупной взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следствия, в августе 2022 года Ананьев, занимавший пост министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, и представитель ООО «Сила Сибири» вступили в преступный сговор.
«За денежное вознаграждение он обязался способствовать включению компании в перечень территориальных сетевых организаций и решению других вопросов в ее интересах», - рассказал собеседник агентства.
Сумма взятки должна была составить 10 млн рублей. Подозреваемый получил от представителя организации первую ее часть - 5 млн рублей - на парковке у здания торгового комплекса в Красноярске.
Александр Ананьев занимает должность министра тарифной политики с октября 2023 года, с 2021-го он руководил министерством промышленности, энергетики и ЖКХ.
Ранее в Челябинске задержали замминистра строительства и ЖКХ Ярославской области Вячеслава Коробейникова за получение взятки в размере 270 тысяч рублей, напоминает Ura.ru.
