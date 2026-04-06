Отец Маска: Эпштейн точно жив

Предприниматель, отец бизнесмена Илона Маска Эррол Маск считает, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн жив. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Маска-старшего, Эпштейн «точно» не умер.

«В этом нет никаких сомнений… Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно», — считает предприниматель.

Маск усомнился в достоверности официальной версии смерти Эпштейна в тюрьме в результате самоубийства. Как отметил предприниматель, в момент ЧП камеры видеонаблюдения были отключены, а охранники спали.

