Собака актера Гришечкина после его смерти осталась одна
Директор актёра Вячеслава Гришечкина Максим Миллер в интервью KP.RU рассказал, что после смерти артиста в его квартире осталась собака по кличке Беня.
По его словам, с любимым питомцем покойного гуляет консьержка, а иногда он и сам приезжает к ней с этой целью.
Миллер отметил, что дочь Гришечкина слишком занятой человек, поэтому не может забрать собаку. В этой связи он намерен взять Беню себе, однако перевозить питомца пока рано.
«Беню, скорее всего, заберу я... Не думаю, что Ольга будет против... Пёс — из приюта, у него непростая судьба. Поэтому сразу перевозить его в новое место нельзя, ему будет тяжело», - пояснил директор артиста.
Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября на 62-м году. Миллер опустил, что актёру не до конца провели диагностику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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