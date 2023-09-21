Собака актера Гришечкина после его смерти осталась одна

По его словам, с любимым питомцем покойного гуляет консьержка, а иногда он и сам приезжает к ней с этой целью.

Миллер отметил, что дочь Гришечкина слишком занятой человек, поэтому не может забрать собаку. В этой связи он намерен взять Беню себе, однако перевозить питомца пока рано.

«Беню, скорее всего, заберу я... Не думаю, что Ольга будет против... Пёс — из приюта, у него непростая судьба. Поэтому сразу перевозить его в новое место нельзя, ему будет тяжело», - пояснил директор артиста.

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября на 62-м году. Миллер опустил, что актёру не до конца провели диагностику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

