Не оправился от удара. Актер Гришечкин тяжело переживал уход жены и потерял здоровье
Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин тяжело переживал потерю жены, умершей пять лет назад, и испытывал проблемы с сердцем.
Актер, заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает KP.ru.
По данным портала, неделю назад артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. Позже состояние Гришечкина ухудшилось.
Как сообщила основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова, недавно она виделась с актером, который должен был ехать на гастроли в Санкт-Петербург.
Актер Игнат Акрачков, друг покойного, считает, Гришечкин страдал из-за кончины жены Анны, которая произошла пять лет назад. Тогда он подорвал сердце – о его здоровье всегда заботилась супруга.
«После смерти жены он очень сильно сдал. Это был сильный удар для него, от которого он не смог оправиться быстро. Я понимаю его, такая связь не может пройти бесследно», — рассказал актер «Вечерней Москве».
Блогер Гоген Солнцев заявил, что актер Вячеслав Гришечкин в последнее время «беспробудно пил». Об этом он заявил в беседе с mk.ru.
«Спал, насколько мне известно, на остановках после клубов и баров. Я несколько раз видел это лично своими глазами. Как-то еду по Садовому, смотрю, Слава на лавочке спит. Я был в ужасе. Разбудил его, говорю, езжай домой. Он встал, вызвал такси», — уточнил Солнцев.
По его словам, под влиянием алкоголя актер не понимал, что его используют смонительные личности в своих не чистых интересах.
Российский актер театра и кино Алексей Ошурков назвал заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина, умершего на 62-м году жизни, феноменальным человеком, в беседе с «Известиями» 16 сентября.
По словам Ошуркова, смерть Гришечкина стала для него тяжелой утратой, хотя актеры в последнее время общались редко.
«Это был очень светлый человек, который стремился и делал добрые дела. Вечная ему память», – отметил Ошурков.
По словам актера, когда Гришечкин появлялся в обществе, у окружающих появлялись улыбки и смех.
Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года. Артист окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в московском «Театре на Юго-Западе» и Российском академическом молодежном театре. Кроме того, Гришечкин был художественным руководителем Волжского драматического театра и руководил театральной студией при Московском университете МВД РФ. Актер известен по ролям в десятках фильмов и сериалов, в частности, Гришечкин сыграл в проектах Next, «Каменская», «Солдаты».
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