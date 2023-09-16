Не оправился от удара. Актер Гришечкин тяжело переживал уход жены и потерял здоровье

«После смерти жены он очень сильно сдал. Это был сильный удар для него, от которого он не смог оправиться быстро. Я понимаю его, такая связь не может пройти бесследно», — рассказал актер «Вечерней Москве».

Блогер Гоген Солнцев заявил, что актер Вячеслав Гришечкин в последнее время «беспробудно пил». Об этом он заявил в беседе с mk.ru.

«Спал, насколько мне известно, на остановках после клубов и баров. Я несколько раз видел это лично своими глазами. Как-то еду по Садовому, смотрю, Слава на лавочке спит. Я был в ужасе. Разбудил его, говорю, езжай домой. Он встал, вызвал такси», — уточнил Солнцев.

По его словам, под влиянием алкоголя актер не понимал, что его используют смонительные личности в своих не чистых интересах.