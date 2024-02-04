Снявшие видео с иконой и порошком студентки признали вину

Первокурсницы из Краснодара подтвердили следствию подлинность видео с иконой Николая Чудотворца и белым порошком, пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

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Девушки признали вину и раскаялись в содеянном. Их доставили в управление Следственного комитета Западного округа для принятия решения.

Правоохранительные органы изъяли использовавшееся для съемки видео вещество. Специалисты проведут химический анализ.

Ранее в Сети появилось видео, где на иконе рассыпан белый порошок. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила полицию провести проверку.

Активист Ян Коробков написал заявление в полицию с просьбой проверить певца SHAMAN (Ярослав Дронов) на пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и оскорбление чувств верующих, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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