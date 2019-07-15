Наличные на кассах магазинов можно будет снять по всей России

Обналичить денежные средства, хранящиеся на электронных картах теперь можно будет по всей России. Об этом заявил замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков, сообщают Известия.

По мнению экспертов, несмотря на то, что в крупных городах достаточно много банкоматов, услуга должна стать востребованной, сообщает Ura.ru. Таким образом граждане смогут экономить время, совершая покупки и снятие наличных одновременно. Магазинам это также будет выгодно, поскольку за проведение операций они будут получать комиссию, которая окупит эквайринг, уточняет Life.ru.

Теперь в эксперименте примет участие, в том числе, и сеть магазинов «Пятерочка». Однако, уточняет РЕН ТВ, для снятия средств будет необходимо совершить покупку в магазине.

Как сообщает Москва 24, на сегодняшний день возможность обналичить средства с помощью касс магазинов могут только жители удаленных малонаселенных пунктов некоторых регионов страны.

