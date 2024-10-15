«Есть пострадавшие!»: В России потребовали снять с продажи всю продукцию с мальтитом

«Мальтит – это продукт, побочный для производства разного рода вещей, которые используются потом в дальнейшем при производстве напитков и прочего. Это дешевый сахар, дешевле свекольного. Он почему-то стал сейчас сахарозаменителем, но я считаю, что сейчас нужно снимать с продажи все продукты с таким содержанием. Уже есть пострадавшие», - рассказал он.

По его словам, цифровая маркировка позволила бы в подобных случаях избегать новых жертв, а производителя зефира теперь стоит проверить по всем параметрам.

«Если бы была цифровая маркировка таких изделий, очень легко было бы снять с продаж. В программе можно было бы включить сигнал «стоп», чтобы больше никто не пострадал во всех регионах России. Производитель хочет теперь в суд на всех подать, его самого в суде и надо видеть. Сейчас Роспотребнадзор должен проверить всю продукцию производителя. Должна последовать серьезная инспекция», - подытожил собеседник НСН.

При этом кондитерская фабрика «Сокол», выпускающая зефир под брендами «Жизель» и «Классический», обещает подать иск в суд из-за распространения в Сети данных, порочащих репутацию компании, сообщил коммерческий директор фабрики Михаил Шамис, передает «Радиоточка НСН».

Производитель настаивает, что мальтит безопасен, а случаи отравления вызваны чрезмерным употреблением зефира с добавкой вопреки предостережениям на упаковке. Кроме того, по словам Шамиса, с 2018 года зафиксировано всего три десятка жалоб, которые журналисты и представили как массовое отравление.

