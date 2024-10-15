«Есть пострадавшие!»: В России потребовали снять с продажи всю продукцию с мальтитом
Павел Шапкин заявил НСН, что мальтит – это побочный продукт и очень дешевая замена сахара.
Россияне отравились зефиром из-за дешевого заменителя сахара мальтита, всю продукцию нужно снять с продажи, заявил НСН председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сотни покупателей пожаловались на плохое самочувствие из-за зефира на мальтите, который был куплен в магазинах «Вкусвилл». Сегодня, 15 октября, Telegram-каналы снова сообщили о жалобах покупателей магазинов «Перекресток» и «Пятерочка», которые приобретали там продукцию завода «Сокол». Шапкин рассказал, что всю продукцию надо снять с продажи.
«Мальтит – это продукт, побочный для производства разного рода вещей, которые используются потом в дальнейшем при производстве напитков и прочего. Это дешевый сахар, дешевле свекольного. Он почему-то стал сейчас сахарозаменителем, но я считаю, что сейчас нужно снимать с продажи все продукты с таким содержанием. Уже есть пострадавшие», - рассказал он.
По его словам, цифровая маркировка позволила бы в подобных случаях избегать новых жертв, а производителя зефира теперь стоит проверить по всем параметрам.
«Если бы была цифровая маркировка таких изделий, очень легко было бы снять с продаж. В программе можно было бы включить сигнал «стоп», чтобы больше никто не пострадал во всех регионах России. Производитель хочет теперь в суд на всех подать, его самого в суде и надо видеть. Сейчас Роспотребнадзор должен проверить всю продукцию производителя. Должна последовать серьезная инспекция», - подытожил собеседник НСН.
При этом кондитерская фабрика «Сокол», выпускающая зефир под брендами «Жизель» и «Классический», обещает подать иск в суд из-за распространения в Сети данных, порочащих репутацию компании, сообщил коммерческий директор фабрики Михаил Шамис, передает «Радиоточка НСН».
Производитель настаивает, что мальтит безопасен, а случаи отравления вызваны чрезмерным употреблением зефира с добавкой вопреки предостережениям на упаковке. Кроме того, по словам Шамиса, с 2018 года зафиксировано всего три десятка жалоб, которые журналисты и представили как массовое отравление.
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