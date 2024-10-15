СМИ: Покупатели популярных гипермаркетов пожаловались на отравление зефиром
Десятки человек отравились зефиром «Жизель», который купили в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
Покупатели пожаловались на боли в животе, понос и тошноту. Уточняется, что в составе сладости из «Пятерочки» и «Перекрестка» присутствует мальтитный сироп и мальтит - спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Подобное вещество способно оказать слабительное действие и вызвать диарею.
По данным СМИ, продукция изготавливалась на том же заводе, что и зефир «Классический» из «ВкусВилла».
Ранее в пресс-службе магазина заявили, что зефир прошел плановые лабораторные проверки, однако после жалоб образцы отправили на внеплановые исследования для подтверждения полной безвредности. На данный момент товар убрали с полок магазинов и из доступа к онлайн-заказам, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru