СМИ: Покупатели популярных гипермаркетов пожаловались на отравление зефиром

Покупатели пожаловались на боли в животе, понос и тошноту. Уточняется, что в составе сладости из «Пятерочки» и «Перекрестка» присутствует мальтитный сироп и мальтит - спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Подобное вещество способно оказать слабительное действие и вызвать диарею.

По данным СМИ, продукция изготавливалась на том же заводе, что и зефир «Классический» из «ВкусВилла».

Ранее в пресс-службе магазина заявили, что зефир прошел плановые лабораторные проверки, однако после жалоб образцы отправили на внеплановые исследования для подтверждения полной безвредности. На данный момент товар убрали с полок магазинов и из доступа к онлайн-заказам, напоминает «Радиоточка НСН».

